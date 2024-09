Luogocomune e le fonti sui vaccini

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ci avete segnalato un articolo apparso sul blog, che erano anni che non ci veniva segnalato, l’articolo si intitola: Come si falsifica una ricerca suiEd è stato pubblicato il 27 agosto 2024, ma, come spesso accade, non è un prodotto di Massimo Mazzucco e della sua redazione, bensì si tratta di una traduzione di un articolo pubblicato originariamente su un altro sito, citato dacome The Defender, in realtà conosciuto ai più come Children’s Health Defense (CHD), un sito americano fondato nel 2007 col nome originale di World Mercury Project (di cui ci siamo già occupati in passato in una delle tante occasioni in cui gruppi antisti hanno disinformato riguardo al sistema di raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi post-vaccino VAERS e per una presunta denuncia per abuso su minori ad Anthony Fauci nel 2021 – di cui ovviamente non si è saputo ...