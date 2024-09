L’hanno chiamata ce l’ha fatta Beatrice Luzzi al Grande Fratello per lei ruolo da numero uno

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 6 settembre 2024)è pronta a tornare al! Questa notizia sta già facendo il giro del web e ha acceso molte discussioni. La nuova edizione del famoso reality show prenderà il via lunedì 16 settembre su Canale 5 e, come di consueto, sarà condotta da Alfonso Signorini. Il programma sta definendo gli ultimi dettagli, con i primi concorrenti già annunciati, mentre il resto del cast sarà svelato nei prossimi giorni attraverso i canali social ufficiali del programma. La vera novità riguarda il possibile ritorno dinon come concorrente, ma in una veste tutta nuova: quella di opinionista. Questa indiscrezione arriva direttamente da TvBlog, che ha rivelato come l’attrice sia vicinissima a unirsi al team di commentatori del reality. Tuttavia, non sarà sola.