L' editore del New York Times lancia Sos sulla libertà di stampa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'del New, A.G. Sulzberger, ha scritto un raro articolo di opinione per il Washington Post denunciando che gli attacchi alladiin Paesi come Ungheria, India o Brasile sono un importante avvertimenti di quanto è in gioco nelle elezioni del prossimo novembre. "Donald Trump si è distinto nell'ultimo secolo americano per i suoi aggressivi sforzi di limitare lalibera", ha scritto l'erede della dinastia che a metà Ottocento ha fondato la 'Vecchia Signora in Grigio' all'insegna del motto "All News that's Fit to Print": "Spero che la nostra nazione, con le protezioni per la' diesplicitamente inserite nel Primo Emendamento, mantenga la rotta a prescindere dall'esito di questa o di qualsiasi altra elezione".