La crisi grillina | Il Movimento è morto Via Beppe Grillo resta il partito di Conte

(Di venerdì 6 settembre 2024) La resa dei conti interna al5 stelle è destinata ad aprire nuovi scenari politici. Ieri, dopo un nuovo giro di incontri romani tra ex esponenti e dissidenti, il fondatore del, è tornato nuovamente a criticare la linea del presidente Giuseppe, che ha indetto una ’Costituente’ a ottobre con l’intento di abbattere gli ultimi totem della storia, come il limite dei due mandati e il nome del. Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma e storico esponente del, oggi in Azione, quando è iniziata la fase di declino, la spaccatura era evitabile? "La fine del M5s è iniziata con l’ingresso nel governo con la Lega e non tanto per Salvini in sé, che per me dal punto di vista valoriale può essere una delle cose più lontane, ma per lo scendere a compromessi.