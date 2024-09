Jill Biden che applaude in prima fila giacche blu navy e stivali da cavallerizza in passerella | la maison ravviva l' orgoglio americano

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nel suggestivo scenario degli Hamptons, Ralph Lauren ha inaugurato la stagione delle stevera/estate 2025 alla New York Fashion Week con un defilé che ha esaltato il suo iconico stile. In una cornice che ha unito lusso e semplicità, la serata si è svolta presso Khalily Stables, un complesso equestre di oltre 7 ettari immerso tra i paesaggi bucolici di Bridgehampton. La scelta della location non è stata casuale, anzi. Lal’ha voluta appositamente per sottolineare la sua profonda connessione col mondo equestre, uno degli elementi centrali nell’estetica del brand.