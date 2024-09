Incendio nella notte a fuoco la cucina di un ristorante in centro a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 –in pieno. Intorno alle 2,20 i vigili delsono intervenuti in piazza Sant’Omobono per un rogo scaturito nel localedi un locale. I pompieri hanno evacuato le persone presenti ai piani superiori ed estinto le fiamme scongiurando il propagarsi dell'. Tre le persone prese in cura dal personale sanitario del 118 e trasportate al vicino ospedale di Cisanello. Alle 5 le persone evacuate dal palazzo hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. Presenti altre forze di polizia, cause in fase di accertamento.