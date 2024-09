Giulia De Lellis rivela | Ecco perché quello appena passato è stato l’anno più difficile della mia vita

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencerDe, l’ultimo anno èparticolarmente intenso sia dal punto di vista professionale che daprivata. Se da un lato, infatti,ha dovuto fare i conti con la finerelazione con il fidanzato Carlo Beretta, a cui è seguito l’avvicinamento al cantante Tony Effe, sul piano professionale, l’influencer ha affrontato nuove ed importanti sfide, tra cui il debutto al Festival del Cinema di Venezia in veste di attrice, in occasione del lancio del cortometraggio 101 % – L’amore al tempo dei social, prodotto da Rai Play. Intervistata da Cosmopolitan, la Deha raccontato qualcosa in più di questo progetto, a cominciare dal tema dell’educazione sentimentale e affettiva, a cui lei è molto legata e che cerca di trasmettere anche alle sue nipoti.