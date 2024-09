Endless Love stasera su Canale 5 cosa accadrà nella puntata di venerdì 6 settembre? Le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il palinsesto autunnale Mediaset conferma l’appuntamento del giovedì sera con la soap turca. Nihan e Kemir torneranno quindi a tenerci compagnia anche– su5, con due episodi che prenderanno il via alle 21:40 e ci terranno compagnia fino alle 23:00 circa.vedremo nelle due puntate in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset?puntate serali del 6Nel primo episodio diassisteremo al tentativo di Nihan di denunciare Emir. Le accuse mosse dalla giovane donna verso il marito però non bastano a convincere la polizia, tanto che Nihan finirà per convincersi che Emir sia riuscito a corrompere anche il poliziotto al quale si è rivolta.