Ciclolame 2024 torna la pedalata popolare a Bologna | ecco quando

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre– Festeggiare il ritorno dalle vacanze con unadi otto chilometri. Domenica dalle 8 si terrà la terza edizione della biciclettata non competitiva presso il Centrolame in via Marco Polo, 3, la ‘’, che partirà con un cicloraduno autogestito e aperto agli enti Coni e Fci. Organizzato da Uisp-Ciclismo e Centrolame, la manifestazione è la prima di "un mese pieno di eventi e occasione di ritrovarci con chi ha voglia di far parte di questi momenti di ritrovo di sport", afferma Roberta Li Calzi, assessora allo Sport. Grande ospite dell’evento Davide Cassani, testimonial (anche se non gradisce questa definizione) dell’evento. "Una cosa un po’ diversa dopo la storica tappa del Tour. Altrettanto importante è lo scopo di questa", parla Cassani.