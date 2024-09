Campionati sportivi nazionali Gli ingegneri in campo E in mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) In pieno svogimento le attività della fase finale deidegli Ordini deglid’Italia (calcio, vela, corsa, ciclismo e padel) a Grosseto, Castiglione e Paganico fino a domenica. "Siamo felici di aver portato inmma questo grande evento – afferma Enrico Romualdi, presidente dell’Ordine deglidi Grosseto – che si ripete edizione dopo edizione per riunire i professionisti del settorestico in un contesto che sia al tempo stesso informale e divertente, promuovendo la pratica sportiva e lo spirito di squadra. Per lamma sarà un’interessante occasione di promozione.