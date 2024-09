Vigevano scontro auto-camion sulla statale 494 | un ferito gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024)(Pavia), 5 settembre 2024 – Due uomini sono rimasti feriti, uno in modo molto grave, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 17 nel tratto della494 che attraversa, all’altezza di viale Agricoltura, il territorio cittadino. A scontrarsi, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, sono stati unarticolato Daf e una Mazda 2. L’impatto, violentissimo, è avvenuto non lontano dalla rotatoria che conduce al quinto lotto della tangenziale cittadina. I feriti sono un trentaduenne e un quarantaseienne. Il conducente dell’è stato trascon l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso mentre quello del mezzo pesante è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino da una ambulanza della Croce Rossa.