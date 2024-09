Venezia 81 Scurati | spettro fascismo si aggira ancora per l’Europa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (askanews) – “Io credo che lodelsi aggiriper, ma non sono stato io ad evocarlo con il romanzo né Joe Wright con il film, sono altri soggetti”. Così lo scrittore Antonio, parlando in conferenza stampa, alla Mostra del Cinema di, durante la presentazione della serie Sky “M – Il figlio del secolo”, di Joe Wright con Luca Marinelli nei panni del Duce, presentata Fuori Concorso e ispirata al suo romanzo omonimo vincitore del Premio Strega. “Ciò che l’arte democratica e antifascista può fare è fugare lo, disperderlo, non evocarlo” ha dichiarato