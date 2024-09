Venezia 81 a Tecla Insolia e Martina Scrinzi il premio Nuovo IMAIE Talent Award

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024)si aggiudicano ilalla Mostra del Cinema di81 Due donne, due giovani e promettenti attrici, ad aggiudicarsi ilÂcollaterale alla Mostra del Cinema, giunto alla decima edizione e che quest’anno ha come madrina Teresa Saponangelo. Si tratta di, che oltre a essere un’attrice e anche una cantante che la nostra collecting ha giĂ avuto modo di premiare nel 2019 a Sanremo quando si aggiudicò ilEnzo Jannacci, e diÂ. Familia e Vermiglio sono i film che le vedono tra i protagonisti. La premiazione domani alle 16:00 all’Hotel Excelsior nella Sala Tropicana 1 dell’Italian Pavilion. Per loro, oltre al riconoscimento simbolico, unin denaro utile per proseguire e approfondire un percorso formativo che siamo certi le porterĂ lontano.