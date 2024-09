Stop alla musica in un ristobar ordinanza dopo una serie di esposti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Forte dei Marmi (Lucca), 5 settembre 2024 –in un noto ristorante e lounge del lungomare. L’del sindaco impone infatti al titolare di effettuare interventi di mitigazione del rumore per non disturbare la quiete di chi abita vicino. Il provvedimento rappresenta l’atto conclusivo di una battaglia a colpi diavviata mesi fa da un residente della zona: la prima segnalazione formale è di maggio, quando un cittadino lamenta il livello didal vivo proposto dal locale oltre i limiti di legge. Allegata all’esposto anche una valutazione di impatto ambientale acustico, a firma di un tecnico competente, che conferma il mancato rispetto dei valori limite vigenti secondo la classificazione acustica approvata dal Comune, e il superamento del limite differenziale in orario notturno. Un corposo dossier inviato a Comune, Asl e Arpat.