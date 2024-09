So’ chirurga amore tu stai fracica | Samantha De Grenet in ospedale e il siparietto con Elenoire Casalegno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sempre solare e sorridente, anche su un letto diDenon si lascia abbattere dal suo intervento al menisco che la costringe alle cure forzate e si lascia andare in una simpatica gag in compagnia della sua cara amica. Nonostante la diagnosi del tumore al seno, arrivata nel 2018, Denon ha mai perso il sorriso. Anzi, approfitta di questo spiacevole periodo inper scherzare conin un video postato sui loro profili social. “Vita da Sole: io come l’allegro chirurgo, lei, un po’ meno allegra come mia paziente. La mia Sola preferita fa la “revisione” al menisco. Dajeeeeee Samy! Ti voglio bene”, scrive la conduttrice ligure su Instagram. Nella clip,, travestita da chirurgo, ‘visita’ la paziente: “Il menisco sinistro è stato operato già due volte, ora è il destro.