Scoperta una tecnica che rende la pelle trasparente lo studio su Science e i test sui topi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Vedere oltre la. Qualcosa di incredibile o quasi. Eppure un comune colorante alimentare che ha la proprietà di assorbire molto la lucetemporaneamenteladi un topo vivo, al punto dare visibili i vasi sanguigni del cuoio capelluto, il movimento degli organi che si trovano sotto ladell’addome e le minuscole unità contrattili dei muscoli al lavoro. Pubblicato sulla rivistadal gruppo dell’Università di Stanford guidato da Zihao Ou, questo risultato apre la strada alla possibilità di rilevare le immagini degli organi interni in modo meno invasivo e più semplice. Il team di scienziati promette infatti di aprire una finestra sul corpo umano, o meglio sugli organi interni. Undefinita “rivoluzionaria” per le sue implicazioni. Negli ultimi anni sono stati fatti altri esperimenti in questa direzione.