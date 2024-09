Scippi e rapine violente ai danni di anziani | in manette un 36enne

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 5 settembre 2024) FIRENZE –a danno di, in carcere undel Marocco. È stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal su richiesta della procura nei confronti dell’uomo raggiunto da gravi indizi di colpevolezza circa la commissione di una serie die furto con strappo. Almeno cinque gli episodi contestati all’indagato (e altrettante sono le vittime) nel provvedimento a firma del Gip e che sarebbero stati commessi nei quartieri fiorentini di Novoli e Le Piagge, in un arco temporale relativamente breve (tra luglio e agosto scorso), nella maggior parte dei casi, nei confronti di persone anziane.