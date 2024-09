Sciopero treni 8 e 9 settembre 2024 ritardi e cancellazioni per frecce intercity e regionali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5– Si annuncia un fine settimana difficile per chi deve viaggiare in treno. Lo: gli orari I rimborsinazionali garantiti IInfo in tempo reale Non bastassero i disagi dovuti ai problemi tecnici, come quello che ha interessato l’alta velocità fra Firenze e Bologna mercoledì sera, domenica molti viaggiatori rischiano di subire. Lo: gli orari “Dalle ore 3 di domenica 8 alle ore 2 di lunedì 9possono subireo variazioni, per unonazionale del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord”, spiega una nota pubblicata sul sito ditalia. Lo– si legge sul sito di Trenord – è stato indetto dal sindacato USB lavoro privato.