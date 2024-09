Salerno Virus West Nile | deceduto un 59enne di Altavilla Silentina

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 5 settembre 2024) Triste notizia dalla provincia di, dove si è registrato il primo decesso legato al. La vittima è un uomo di 59 anni, residente ad, che da circa due settimane era ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di Clinica Infettivologica dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di. L’uomo, già sottoposto a trattamento chemioterapico per una patologia oncologica, aveva sviluppato un’encefalite causata daltrasmesso dalla zanzara Culex. Il cordoglio del comune diIl Comune diha espresso il proprio cordoglio sui social, dichiarando: “Il nostro concittadino purtroppo non ce l’ha fatta. Nei giorni scorsi il suo nome era stato annoverato quale caso tra quanti, in Italia, erano stati colpiti dalla zanzara Culex.