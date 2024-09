Perizia sull’altalena che ha ucciso la piccola Ritaj

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’altalena per disabili all’interno del parco giochi Don Agostinelli di Villongo San Filastro, dove lunedì sera si è consumata la tragedia dellaLahmar, 6 anni appena, era a norma? Era in buone condizioni e funzionava a dovere? Interrogativi su cui dovrà pronunciarsi il consulente della procura, ingegnere Paolo Panzeri nominato ieri dal pm Letizia Alosio, titolare del fascicolo aperto per omicidio colposo a carico di ignoti. Il perito dovrà stabilire se il gioco fosse in regola, se nell’area parco giochi ci fossero cartelli che regolamentano dell’area verde, compresi i giochi, eventuali responsabilità. Ieri nel frattempo alla camera mortuaria del Papa Giovanni XXIII è stata eseguita l’autopsia sul corpicino della