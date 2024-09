Paura in via Garibaldi | giovane accoltellato caccia all’aggressore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Prato, 5 settembre 2024 – L’ora dell’aperitivo in cerca di svago da una giornata di lavoro funestata da un accoltellamento in pieno centro. L’episodio si è consumato nella serata di martedì, poco dopo le 20, nella centralissima via, affollata dagli spettatori che si stavano avviando verso piazza Duomo, dove sarebbe andato in scena uno dei concerti del cartellone di settembre. E proprio in mezzo alla gente, per strada nei pressi dell’intersezione con via Pugliesi, un 28enne italiano è stato raggiunto da una coltellata. A ferirlo sarebbe stato uno straniero, come ha avuto modo di riferire ai carabinieri intervenuti successivamente sul posto. E’ stato lo stessosanguinante a chiedere aiuto ai passanti, numerosi a quell’ora proprio per l’happy hour e per gli appuntamenti della serata del Settembre pratese, e ai clienti del bar di fianco a IlMilleventi.