Lettore appassionato? Ecco la camera dei tuoi sogni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Uscire dalla routine frenetica della vita quotidiana richiede la forza di fermarsi per porre un limite al sovraccarico di impegni e tensioni che si accumulano durante le giornate. E avere gli spazi giusti per regalarsi momenti di relax e per ricaricarsi di buone energie può aiutare molto. La lettura può essere un potente rimedio allo stress accumulato, vediamo dunque come abbiamo dato vita a degli spazi totalmente dedicati ad essainda letto! Quando i nostri clienti ci hanno chiesto di progettare la loro casa in funzione di una delle loro grandi passioni, la lettura, abbiamo subito pensato allada letto. Il luogo più intimo della casa, ideale per celebrarne la ritualità .