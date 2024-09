Jannik Sinner verso Draper | Un giocatore completo Non guardo la classifica Il precedente al Queen’s…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)è soddisfatto. Il n.1 del mondo si è preso la rivincita contro Daniil Medvedev, che lo aveva sconfitto nei quarti di finale a Wimbledon, piegando il tennista russo col punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4 nei quarti agli US Open 2024. Una partita dai tanti ribaltamenti di fronte in cui è stata la forza mentale dia fare la differenza, specialmente nel quarto parziale. “È stata una partita difficile, ma sono felice di essere al turno successivo. Ovviamente ci conosciamo piuttosto bene, quindi è sempre una sfida complicata. Ci sono state molte chiavi tattiche, anche se il break anticipato nel primo e nel terzo set mi ha aiutato molto ad avere fiducia, soprattutto dopo quello che è successo nel secondo. Sono contento di come ho gestito la situazione, è sempre complesso affrontarlo, penso che sia stata una bella partita da entrambe le parti.