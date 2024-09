Grande fratello confermati i primi concorrenti famosi | ci sono vecchie glorie della televisione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sale l’attesa generale per l’inizio del rinnovato, nel cui cast potrebbero confermarsi gli ex Temptation Island Alessia Pascarella e Lino Giuliano, insieme aiinquilini ufficializzati. Jessica Morlacchi, ebbene sì, é tra quest’ultimi, noti personaggi popolari diretti nel viaggio televisivo tra le muraCasa più spiata d’Italia. Al momento si tratta di un attore e quattro volti femminili noti alpubblico e con esperienza in Spettacoli e TV , tra cui la prima anticipata cantante., Jessica Morlacchi tra iufficiali A quanto pare sta prendendo volto il cast deigieffini ufficiali di2024, con Jessica Morlacchi tra i volti noti ufficializzati per il reality condotto da Alfonso Signorini.