Governo | Alfieri ‘Meloni doveva stigmatizzare scelte Azerbaigian interrogazione Pd’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (Adnkronos) – ?L?nei giorni scorsi ha stilato una lista di parlamentari del Consiglio D?Europa ?non grati? a quel paese e tra questi diversi parlamentari del Pd: Fassino, Orlando, Zampa, Verducci. Oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica dell?Aliyev. Durante l?incontro i due presidenti hanno firmato diversi protocolli d?intesa. Alla luce degli atti deldi quel paese riteniamo grave che Meloni non abbia stigmatizzato la scelta delazero, mancando di tutelare i colleghi italiani e per questo motivo presenteremo al Senato unaaldel nostro paese?. Così il capogruppo dem in commissione Esteri a Palazzo Madama Alessandro. L'articoloPd’ CalcioWeb.