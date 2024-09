Georgina Rodriguez arriva a Venzia in mutande | al Lido tutti sconvolti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dal casual sexy sul jet al long dress sul red carpet,- alias lady Ronaldo - lasciaa bocca aperta alla Mostra del Cinema di Venezia. Anche per il 2024, infatti, la modella argentina (ma con cittadinanza spagnola, ndr) non ha voluto mancare alla kermesse cinematografica italiana, sfoggiando una varietà di look in poche ore da impazzire anche in! Lascrive così su Instagram, scendendo dal suo aereo privato: “ta nella mia bella Venezia”. Quindi, una carrellata di foto in motoscafo verso il: sdraiata con le gambe all'insù o con i piedi sui sedili del natante, ma a stupire è la sua mise culotte nera e t-shirt slim-fit in tonalità , a firma Skims. Vistose calze nere a rete a corredo, occhiali Gucci, borsa Birkin di Hermés in coccodrillo, cappellino Etudes Studio e décolletés dal tacco vertiginoso.