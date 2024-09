Finale doppio misto Us Open 2024 Vavassori-Errani per il titolo | orario e dove vedere il match in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) New York, 5 settembre- Hanno già scritto la storia del tennis italiano, arrivando ad un traguardo mai raggiunto finora da due azzurri. Nessuna coppia didel nostra paese, prima di quella formata da Sarae Andrea, era infatti riuscita a conquistare il traguardo di unaSlam. Loro ce l'hanno fatta, sconfiggendo per 6-3, 7-5 gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic nella semidegli Us. Ma il tandem composto dalla bolognese (fresca di medaglia d'oro olimpica nelfemminile assieme a Jasmine Paolini) e dal torinese non vuole accontentarsi e punta alin palio nel torneo che si disputa sui campi in cemento di Flushing Meadows. Di fronte, nell'atto conclusivo della manifestazione di New York, ecco gli americani Taylor Townsend e Donald Young.