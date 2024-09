Farroni lotta come un leone e sfiora il bronzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Alle paralimpiadi che si stanno svolgendo in questi giorni a Parigi Giorgio, nella gara contro il tempo,la medaglia di, combatteun, si difende dagli attacchi degli avversari, ma il percorso è risultato più duro del previsto e, alla fine, con un po’ di amaro in bocca, si deve accontentare di un grandissimo quarto posto. Il campione fabrianese scende in pista deciso a riconfermare Tokyo e sul circuito di 14 chilometri con pendenze cheil 6% ma con tanta determinazione e grinta prova a scrivere di nuovo un’altra pagina della sua gloriosa storia. Lungo il percorso sembra non avere troppe difficoltà ma gli avversari di turno sono molto battaglieri e sia il cinese Chen che il canadese Clement sembrano avere una marcia in più. Benissimo all’intertempo dopo 5,8 km con il tempo di 8:27.