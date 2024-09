Ex tronista di Uomini e Donne lancia stoccate sui nuovi troni | Tutto ridicolo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un noto exdi, che ha partecipato alla scorsa edizione del talk show, ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato cosa pensa deiattuali, e non solo. La persona in questione è Brando Ephrikian, il quale si è soffermato anche sulla sua storia d’amore con Raffaella Scuotto, facendo delle confessioni molto interessanti. Ecco cosa è emerso. La stoccata di Brando contro il trono di Francesca aBrando Ephrikian è stato alquanto lapidario nel commentare alcuni deidi questa edizione di. Nel corso delle prime due registrazioni sono stati presentati i quattrosti che si metteranno in gioco in questa prima fase del talk show. Specie in riferimento a Francesca Sorrentino, Brando è stato alquanto pungente.