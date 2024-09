Errani-Vavassori vincono il torneo di doppio misto agli US Open 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (askanews) – Sarae AndreaildiUS: si tratta del primo storico titolo Slam nella disciplina per una coppia tutta italiana. La romagnola e il torinese battono in finale il duo americano Townsend/Young con il punteggio di 7-6 7-5 in 1h28?. Persi tratta del 6° successo a livello Major nel(i primi cinque nel femminile in coppia con Roberta Vinci), il primo a distanza di dieci anni. Peril primo in assoluto dopo le finali perse nel maschile a Melbourne e a Parigi in questa stagione in coppia con Simone Bolelli. Dopo aver annullato un match point nel super tiebreak contro Galloway/Rogers all’esordio,non hanno più perso un set dottavi in poi regolando, in ordine McDonald/Mateas, Hsieh/Zielinsli, Grant/Kovacevic e infine Townsend/Young.