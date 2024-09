Danimarca-Svizzera | gol di Dorgu esterno Lecce colpisce in diagonale VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Patrickc’ha preso gusto e dopo aver giocato negli ultimi mesi in posizione avanzata colanche in Nazionale segnando il gol dell’1-0 della suacontro la. Il terzino, che con Gotti è stato spostato nella posizione dialto, si è ritrovato in fase offensiva anche con i danesi e ha chiuso al meglio un’azione insistita, colpendo con un beldopo il movimento ficcante. Di seguito ecco il. ??DENMARK HAS OPENED THE SCORE AT HOME AGAINST SWITZERLAND IN THE 82 MINUTE.MAKES IT 1-0 pic.twitter.com/cvB5F7UCdJ — Footy (@footbalwrld) September 5, 2024: gol diin) SportFace.