Amici 24 si accorcia e salta un famoso programma | cambiamenti in tv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non soltanto l’arrivo di Stefano De Martino su Rai Uno, questa stagione televisiva ha in serbo altre novità. Un cambiamento riguarda24, altri due invece Carlo Conti. Come annunciato la settimana scorsa,l’appuntamento con il torneo dei campioni di Tale e Quale Show, ma non è finita qui, perché poco fa Dagospia ha rivelato in esclusiva che non ci sarà nemmeno ilTali e Quali. Ogni anno il format di Carlo Conti ha sfidato C’è Posta Per Te, ma questa volta il conduttore sarà impegnatissimo con la preparazione del Festival di Sanremo e quindi non potrà dedicarsi ad altro. Resta da capire chi schiererà la Rai contro ilpiù forte di Maria. E se toccasse proprio a Stefano De Martino? “I Conti non tornano al sabato sera. ‘Tali e Quali’, spin off dello show di successo con imitatori nip, non andrà in onda a gennaio su Rai 1.