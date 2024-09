Usa depenalizzazione delle droghe | è dietrofront

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sullegli Stati Uniti fanno: la, avviata in alcuni stati democratici come l’Oregon, è naufragata di fronte alle difficoltà di gestione dell’ordine pubblico da parteforze di polizia e ai problemi di salute connessi al consumo dipesanti. Ma anche altri stati a guida democratica, generalmente più aperti alla tolleranza del consumo ad uso personale soprattutto di marijuana, stanno rivedendo le norme. D’altro canto cresce la preoccupazione per la diffusione del fentanyl, tanto che all’inizio dell’anno scolastico, a fine agosto, nelle high school americane sono stati distribuiti volantini a tutti gli studenti, allo scopo di sensibilizzare sui rischi connessi all’assunzione del potentissimo stupefacente. Il caso più esemplare dell’inversione di rotta è comunque rappresentato proprio dall’Oregon.