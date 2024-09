Si droga e picchia la madre | divieto di avvicinamento e braccialetto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata dello scorso lunedì, all’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Distaccato di Cervinara, hanno dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Avellino deldialla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa, conelettronico, nei confronti di un uomo di anni 39 residente a Cervinara per il reato di maltrattamenti in famiglia.