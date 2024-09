Sara Tancredi rinuncia al titolo Victoria Masprone è la nuova Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024) San Felicia Circeo, 4 settembre, a cui ieri sera a San Felice Circeo, a seguito della vittoria delassoluto diSoraya Galuppi, era stata riassegnato ilregionale digià vinto dalla Galuppi lo scorso 20 luglio a Rocca di Papa (RM), oggi pomeriggio ha comunicato ufficialmente la sua volontà dire al, per motivi personali, che per tanto passa alla concorrente che, non già detentrice di unregionale oppure speciale, segue lanella classificata della finalissima regionale diossiache si è piazzata al sesto posto. Pertanto, neo, parteciperà alle prefinali nazionali diItaliain programma da domani al 7 settembre a Numana (AN) presso il Resort De Angelis.