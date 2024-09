Morta in casa la figlia era a Rimini Il cadavere sul letto da quasi 6 mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il portoncino si apre su un piccolo corridoio. Pochi passi, la chiave gira nella serratura delladei misteri. Dove Carla Bazzani èda sola. Accanto a lei, solo il suo gatto, ucciso probabilmente dalla fame. Èda sola a 92 anni, nelladi via Montanara, quartiere Saione, che divideva con la, Silvia B., 60 anni, rintracciata ieri adalla polizia. Da sabato era sparita nel nulla. Telefonino staccato, irreperibile da settimane. L’alert lanciato in tutt’Italia dalla Squadra Mobile diretta da Davide Comito, ha portato gli investigatori in un albergo di, dove la donna è arrivata nei primi giorni di agosto, anche se ci sono tracce di un suo passaggio a luglio, per qualche giorno. Perché era lì? A, in un tempo lontano aveva incontrato un ragazzo e l’amore.