Jesi non accetta la fine della storia e la minaccia con una pistola | arrestato

(Di mercoledì 4 settembre 2024)(Ancona), 4 settembre 2024 – Nonlalorod’amore:di morte la ex compagna con una: lei chiede aiuto, i carabiniericompagnia diarrestano un 51enne. Il gip convalida l’arresto e gli applica la custodia cautelare in carcere. E’ successo nel pomeriggio di sabato scorso, in Vallesina quando la donna ha dato l’allarme e chiedeva aiuto al “112”: ‘Correte tremo di paura il mio ex compagno mi hato con una’. Immediato l’intervento di una pattugliastazione carabinieri di Chiaravalle, che era proprio in zona, e ha probabilmente evitato che la situazione potesse degenerare.