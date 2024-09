Il tempo ultra preciso | realizzato il primo orologio nucleare al mondo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) E’ un prototipo, ma ormai ci siamo. Bisogna attendere soltanto la messa al punto e sarà l’piùal. Insomma, è statoil. E’ basato non su un atomo come gli attuali orologi atomici, ma sul nucleo di un atomo. E’ quel che i ricercatori guidati da Chuankun Zhang dell’Università americana del Colorado di Boulder hanno ottenuto, facendo loro conquistare la copertina di Nature. Gli orologi nucleari non permetteranno soltanto di misurare ilin manieraprecisa. Oltre a sistemi di navigazione ancora più affidabili, internet più veloce e comunicazioni digitali più sicure, i prototipi aprono anche la strada a nuove scoperte nel campo della fisica, consentendo di indagare le leggi fondamentali della natura come mai prima d’ora.