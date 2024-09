Finto carabiniere tenta di truffare una novantenne | Suo figlio ha causato un incidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Spezia, 4 settembre 2024 –diuna, ma la polizia riesce a bloccare lui e il suo complice. Nelle prime del pomeriggio di ieri gli uomini della squadra mobile della Questura della Spezia, hanno denunciato gli autori dellata truffa ai danni di un’anziana signora, residente nel centro cittadino, che è stata contattata telefonicamente da una persona, qualificata come maresciallo dei carabinieri, che le ha riferito che ilavevaun gravestradale, investendo una persona che ora si trovava in fin di vita. Ilsottufficiale ha detto alla vittima che, per evitare l‘arresto del, avrebbe dovuto pagare subito una consistente cauzione. Convinta di trovarsi in una situazione emergenziale, la donna ha provveduto inizialmente a raccogliere denaro e gioielli di famiglia.