F1 | Lando Norris un’occasione sprecata per assaltare Verstappen

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Max, leader della classifica piloti e campione del mondo in carica con Red Bull, ancora una volta è apparso in netta difficoltà. Questa volta, però,di McLaren non è riuscito ad approfittarne al massimo: l’anglosassone ha concluso il Gran Premio d’Italia 2024 di Monza al terzo posto alzando bandiera bianca dinnanzi a Charles Leclerc (vincitore) e Oscar Piastri, il rampante compagno di squadra in arancione. Qualche punto è stato rosicchiato al battistrada, arrivato sesto, ma con una vittoria il Mondiale 2024 poteva riaprirsi definitivamente e in modo piuttosto clamoroso. Gran peccato per l’inglese. Le parole didi McLaren: “Sono stato colto di sorpresa da Piastri” “Colto di sorpresa al via da Oscar? Sì, mi ha passato. Se avessi frenato un metro più avanti ci saremmo scontrati.