Don Coluccia | Torno al Quarticciolo gli spacciatori non mi fermano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il prete antimafia continua la sua lotta per la legalità nonostante le minacce “Non è la prima volta che vengo minacciato, ma gli insulti al megafono sono una novità”. Con queste parole Don Antonio, prete antimafia, ha commentato quanto accaduto aldi Roma durante una recente passeggiata per la legalità. In un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero”, Donha raccontato le tensioni vissute durante la sua presenza nel quartiere, noto per essere un luogo difficile segnato dalla criminalità. Il sacerdote è solito recarsi alcon un megafono, pregando e manifestando vicinanza ai cittadini onesti che vivono in contesti problematici, spesso sotto la minaccia degli. Nonostante le minacce ricevute, ha annunciato che non ha intenzione di fermarsi: “Tornerò anche da questa sera.