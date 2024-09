Correa ore decisive per l’addio? Il Panathinaikos fa sul serio e ci crede!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ilcontinua i dialoghi cercando di acquistare Joaquindall’Inter e in Grecia i colleghi giornalisti di inpao.gr ci credono. PRIMA UNA CESSIONE – Ilè in trattativa con l’Inter per l’acquisto di Joaquin. La trattativa, considerata cruciale per il club greco, potrebbe giungere a una conclusione positiva nelle prossime ore, considerato che il mercato in Grecia è ancora aperto e chiude l’11 settembre.è l’obiettivo principale e per rafforzare l’attacco della squadra allenata da Diego Alonso. L’ottimismo delsi è intensificato nella serata di martedì, soprattutto alla luce della possibile cessione dell’attaccante sloveno Andraa Sporar, mossa ritenuta fondamentale per liberare le risorse necessarie a finanziare l’arrivo di