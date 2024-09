Big Sean è il rapper più sensibile in circolazione in senso positivo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È buffo come il singolo più convincente e di successo di Bigmostri ilnel suo momento più vulnerabile, trasformando il rancore e l'umiliazione per un quasi-matrimonio fallito in un inno alla separazione. In effetti, da allora, ha fatto di tutto per essere uno degli intrattenitori più sensibili tra le principali star dell'hip-hop. Molti, di questi tempi, hanno barre che fanno riferimento ai propri terapisti; con tutti i suoi discorsi sul disimparare i comportamenti, stabilire limiti e raggiungere uno scopo, solo, però, sembra che ne veda davvero uno ogni settimana. Nelle ultime interviste ha parlato apertamente di burnout, di episodi depressivi passati e delle sue mancanze come uomo, partner e figlio. È un atteggiamento che si è lentamente ma inesorabilmente insinuato nella sua musica, man mano che l'ha abbracciata come stile di vita.