Benevento il 29 settembre un camper al Corso Garibaldi per ricordare vittime dei bombardamenti del ’43

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 29sarà posizionato unal, nei presso della Prefettura, in ricordo dellecivili deiaerei anglo-americani del 1943, che rasero al suolo la città di. “In particolare si vuolee commemorare la strage di innocenti avvenuta il 20 agosto 1943 alla Stazione Centrale ed il 29 e 30, quando fu distrutta la cattedrale facendo, anche in quell’occasione, migliaia ditra i cittadini inermi” si legge in una nota dei promotori. “L’evento – scrivono – riguarda tutta la popolazione di, indistintamente ed è pensato in modo orizzontale, senza alcuna matrice ideologica. Il 29apparterrà a tutti i cittadini di, nessuno escluso e si invitano particolarmente i parenti dellea presenziare in onore ed in ricordo dei nostri defunti.