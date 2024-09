Basta solo andare a San Vittore | Fratoianni spianato dalla Sardone in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tiene banco il tema dello ius scholae e della cittadinanza a “È Sempre Cartabianca”, programma di approfondimento politico e sociale condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Ospite in studio, tra gli altri, Nicola, di Alleanza Verdi e Sinistra, che è ovviamente favorevole all'introduzione di una legge in favore dell'integrazione di cittadini stranieri nel nostro Paese: "Pensate quanto si sente insicuro un bambino che cresce nel nostro paese con altri bambini ma non ha i loro stessi diritti". L'europarlamentare della Lega, Silvia, è invece spaventata dal tasso di criminalità straniera in Italia: "C'è una correlazione tra immigrazione e reati,al carcere di Sane scoprirete che l'80% della popolazione carceraria di quell'istituto è fatta di stranieri".