Agatha All Along | una clip offre un grande indizio sull’identità del personaggio di Joe Locke

(Di mercoledì 4 settembre 2024)All: unaundeldi JoeI Marvel Studios hanno pubblicato la primadiAllche vedeHarkness e ilnoto come “Teen” dare il benvenuto alla nuova Congrega della prima di percorrere insieme la Strada delle Streghe. Si tratta di un divertente assaggio di ciò che accadrà nella prossima serie TV Disney+ dei Marvel Studios, ma è il fatto che una “W” sia stata lasciata in sospeso accanto alsenza nome di Joead aver attirato l’attenzione dei fan. La sua identità rimane un mistero e, in un recente teaser, il suo nome è stato oscurato da un misterioso simbolo “M” che si è formato sulla sua bocca. Lo stesso logo è poi apparso nelle immagini promozionali diAlle crediamo che si riferisca a “Maximoff”, come Billy Maximoff/Wiccan.