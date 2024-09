Violenta lite all’esterno di un bar pontino | due uomini feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 3 settembre 2024) Unaquella verificatasi questo pomeriggio, intorno alle 17 e 45, presso l’Oasi del Gusto, noto locale di Sezze in zona Fontanelle. Ristorante-pizzeria, ma anche bar, è frequentato a quell’ora soprattutto da operai edili che tornano dal turno di lavoro e, visto il caldo del periodo, ne approfittano per rifocillarsi prima di tornare a casa. Una clientela variegata ma generalmente tranquilla, tranne che in questo martedì di inizio settembre quando due, uno del posto ed uno di origine nord africana, sono venuti alle mani. Ignoto il motivo dell’alterco. Sul posto due pattuglie dei carabinieri e l’ambulanza del 118 che ha soccorso l’italiano. L’altro, che a quanto pare era in compagnia di altre persone, prima dell’arrivo dei carabinieri si sarebbe invece allontanato. Un episodio di violenza si, che però fortunatamente non ha causatogravi.