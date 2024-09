Verso Francia-Italia guai per Spalletti | si ferma un altro attaccante

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 3 settembre 2024) In arrivo pessime notizie per il Commissario Tecnico, ancor più limitata la disponibilità nel reparto offensivo. L’si prepara alla sfida di Nations League con la, in programma il 6 settembre al Parco dei Principi. Per la selezionena si tratterà del primo incontro post disfatta Europei, per cui sarà da valutare la tenuta mentale della squadra. Momento di enorme difficoltà per, a cui si aggiunge l’ennesimo problema: l’si èto, cheo per il CT., brutte notizie da Coverciano: siKean Secondo giorno di preparazione per gli azzurri che si apprestano a sfidare i rivali della. La Nazionale non arriverà all’incontro nel miglior periodo e ad aggravare la situazione è l’infortunio di Moise Kean.