Venezia 81 Peter Weir sul red carpet con Leone d’oro

(Di martedì 3 settembre 2024), il leggendario regista e sceneggiatore australiano, ha calcato il prestigioso tappeto rosso della Mostra del Cinema di, un luogo che celebra il cinema in tutte le sue forme., noto per capolavori indimenticabili come "L'attimo fuggente" (1989), "The Truman Show" (1998) e "Master & Commander" (2003), ha ricevuto un omaggio speciale alla sua carriera durante l'81esima edizione del festival, dove gli è stato conferito ild'Oro alla carriera.Ild'Oro alla carriera rappresenta uno dei più alti riconoscimenti nel mondo del cinema, e perè una celebrazione del suo straordinario contributo alla settima arte.ha trasformato ogni film in un'esperienza unica, esplorando temi complessi come l'individualismo, la libertà e la realtà percepita, spesso mescolando dramma e satira in modo magistrale.