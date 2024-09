Un inno di resistenza globale adottato anche da chi sta lottando contro il regime e le leggi draconiane dei talebani

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 3 settembre 2024) Negli ultimi giorni un grido di libertà si è levato dall’Afghanistan e ha attraversato i confini, raggiungendo ogni angolo del mondo. Un grido che è un canto, in risposta alla recente legge introdotta daiche impone alle donne afghane di non cantare più, e di restare in silenzio. Questa legge draconiana, parte di un pacchetto di 35 articoli che regolano il comportamento e lo stile di vita delle donne, ordina che i volti, i corpi e persino le voci delle donne siano «coperti» quando si trovano fuori dalle mura domestiche.